أمير الكويت يعيد تكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا، اليوم الثلاثاء، بإعادة تكليف رئيس الحكومة الكويتية المستقيلة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة الجديدة.

ونص المرسوم الأميري على تعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي، مع تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على أمير الكويت، لإصدار مرسوم تعيينهم، بالإضافة إلى تكليفه بإبلاغ المرسوم إلى مجلس الأمة، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكان الديوان الأميري الكويتي قد اعلن في 6 ديسمبر الجاري، قبول أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استقالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بعد أن تقدم بها إعمالا لأحكام المادة (57) من الدستور الكويتي، والتي أوجبت إعادة التشكيل الوزاري عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة، مشيرا إلى أن أمير الكويت كلف رئيس مجلس الوزراء، وجميع أعضاء وزارته، في تصريف العاجل من شؤون منصبه،كل في وزارته، لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، يعد من أبرز الشخصيات في الدبلوماسية الكويتية على مدى أكثر من 40 عاما؛ حيث حصل على بكالوريوس العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977، والتحق بالعمل في وزارة الخارجية عام 1978، ثم تدرج في وظائف عدة حتى تم تعيينه في 23 أكتوبر 2011، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، ثم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء في 13 ديسمبر 2011، وبعد استقالة حكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في 14 نوفمبر 2019، تم تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.