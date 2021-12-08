الصحة: الأساس في التعامل مع كورونا هو اتخاذ كل الأساليب والوسائل لمنع انتشاره أو تقليله

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الأساس في التعامل مع فيروس كورونا هو اتخاذ كل الأساليب والوسائل لمنع انتشار الوباء أو تقليله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "لقمة عيش" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المؤسسات الصحية المصري والعالمية تتفق على أن اللقاح والإجراءات الاحترازية هي حائط الصد الأول للتعامل مع الانتشار الوبائي.

وأشار إلى أنّ ما يجري على الأرض هو زيادة معدلات التلقيح وزيادة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال التحرك من منطلق التسجيل المسبق إلى إتاحة نقاط متحركة للحصول على اللقاح.

وأوضح أنّ العالم لا يُقبل على استخدام لقاح إلا بعد التأكد من مأمونيته في ظل ظروف انتشار وبائي لفيروس خطير.

وأكّد أن التجارب الإكلينكية التي تثبت مأمونية اللقاح في مختلف الفئات العمرية هي الأساس الذي تتحرك عليه المنظمات الصحية العالمية.