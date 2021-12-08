الهند تسجل 8439 إصابة جديدة و195 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت الهند 8 آلاف و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و656 ألفا و822 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة /إنديا توداي/ اليوم الأربعاء، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 473 ألفا و952 شخصا بعد وفاة 195 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن 9 آلاف و525 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و89 ألفا و137 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 93 ألفا و733 حالة.