استهداف محو أمية 150 سيدة وفتاة بدوية في المجتمعات المحلية بمطروح

قال المهندس محمود عيد الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، إنه من المستهدف محو أمية ما يقرب من 150 سيدة وفتاة داخل المجتمعات المحلية، في عدة مناطق خلال السنة الأولى لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "أيفاد".

وأوضح الأمير أن المشروع يسعى من خلال التعاون مع فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح مع توفير أحدث الوسائل التعليمية، بالإضافة إلى اختيار كوادر مدربة من خريجي كلية رياض الأطفال بجامعة مطروح، تحت إشراف إدارة تنمية المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وأكد الدور الحيوي للمرأة البدوية في المجتمعات المحلية، من خلال الاهتمام بالتعليم ومحو أميتهن وإكسابهن مهارات القراءة والكتابة والحساب، من خلال مشروع.