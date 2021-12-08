 استهداف محو أمية 150 سيدة وفتاة بدوية في المجتمعات المحلية بمطروح - بوابة الشروق
الأربعاء 8 ديسمبر 2021 1:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

استهداف محو أمية 150 سيدة وفتاة بدوية في المجتمعات المحلية بمطروح

أحمد سباق
نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 12:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 12:46 ص

قال المهندس محمود عيد الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، إنه من المستهدف محو أمية ما يقرب من 150 سيدة وفتاة داخل المجتمعات المحلية، في عدة مناطق خلال السنة الأولى لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "أيفاد".

وأوضح الأمير أن المشروع يسعى من خلال التعاون مع فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح مع توفير أحدث الوسائل التعليمية، بالإضافة إلى اختيار كوادر مدربة من خريجي كلية رياض الأطفال بجامعة مطروح، تحت إشراف إدارة تنمية المرأة بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وأكد الدور الحيوي للمرأة البدوية في المجتمعات المحلية، من خلال الاهتمام بالتعليم ومحو أميتهن وإكسابهن مهارات القراءة والكتابة والحساب، من خلال مشروع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك