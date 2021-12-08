قال تيري مارياني عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إن ليبيا مثال سيء على محاولة فرض قضية حقوق الإنسان عليها، موضحًا أن ما حدث فيها أمر مؤلم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، ضمن أعضاء وفد البرلمان الأوروبي الذي ضم جيروم ريفير رئيس المجموعة البرلمانية الفرنسية في البرلمان الأوروبي، وفيرجينيا جورون، عضو لجنة الميزانية العامة، أنّ ليبيا يجب أن تدار بواسطة الليبيين، وأنه يجب التوصل لحل سلمي فيما يحدث فيها.

وأوضح أنّ ليبيا يجب أن تجد حكومة مستقرة في أقرب وقت، وأنه يجب أن تجري هذه الانتخابات بسرعة، وأن يتلاحم الليبيون لبناء بلادهم؛ مؤكدًا أن هذا الأمر هام لليبيين والمصريين والفرنسيين.

وفيما يخص إثيوبيا، أوضح أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الحاصل على جائزة نوبل، بلاده غارقة في الدماء والحرب الأهلية، مشيرًا إلى ضرورة توقيع اتفاقية مشتركة بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن قضية سد النهضة لأن النيل هبة الله، وهو هام جدًا لأجل الزراعة المصرية.

ولفت إلى أن إثيوبيا لها الحق في التنمية لكن يجب التوازن في هذا الأمر، وقال: "جئنا بتكليف من الاتحاد الأوروبي لوجود شواغل كثيرة تخص مصر".

وشدّد على أنه يجب حل قضية سد النهضة بالتعاون بين الدول الثلاث، ناصحًا مصر بأن تجد حلاً يصب في صالح الجميع لهذه القضية.

