 فيديو.. سائق قطار يتوقف بشكل مفاجئ لشراء زبادي - بوابة الشروق
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فيديو.. سائق قطار يتوقف بشكل مفاجئ لشراء زبادي


نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 2:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 2:44 م

أوقفت السلطات الباكستانية، سائق قطار داخلي بين المدن، بعد أن توقف بشكل مفاجئ لشراء بعض الزبادي.

وانتشر انشار مقطع فيديو، يوثق مساعد السائق وهو يأتي بالوجبة الخفيفة من كشك بالشارع قبل أن يصعد إلى العربة.

وأثار الحادث الذي وقع يوم الاثنين الماضي، تساؤلات حول سلامة وتنظيم السكك الحديدية في باكستان، حيث تنتشر الحوادث بسبب سوء الإدارة والإهمال.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن سيد إعجاز الحسن شاه، المتحدث باسم وزارة السكك الحديدية قوله: "عندما توقف قطارا في منتصف السكة، تصبح قضية سلامة، والسلامة هي أولويتنا، ولا يمكننا أن نتسامح مع أي شيء يضر بالسلامة".

وحذر وزير السكك الحديدية بباكستان، عزام خان سواتي، في بيان له، من أنه لن يسمح لأي شخص باستخدام الأصول الوطنية للاستخدام الشخصي.


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