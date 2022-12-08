ولي العهد السعودي والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية

نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، صورًا ترصد مراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت للرئيس الصيني شي شين بينج، لدى وصوله اليوم الخميس، قصر اليمامة في الرياض، لعقد قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

واستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، الرئيس الصيني شي جين بينج في الديوان الملكي السعودي.

وذكرت الوكالة أن ولي العهد السعودي، ورئيس الصين، عقدا لقاءً رحب في بدايته «بن سلمان» بالرئيس الصيني في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر «جين بينج» عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق، من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

سمو #ولي_العهد وفخامة رئيس جمهورية #الصين يعقدان لقاءً رحب سموه في بدايته بفخامته في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر فخامته عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.#الرئيس_الصيني_في_السعودية#واس pic.twitter.com/CsAfz8ROc1 — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 8, 2022

كما نشرت الوكالة جانبًا من جلسة المباحثات الرسمية التي تنعقد الآن، بين ولي العهد السعودي والرئيس الصيني.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني، بناءً على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة، التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية.

وتعقد خلال الزيارة، قمة سعودية - صينية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الصيني، بمشاركة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتنعقد خلال زيارة الرئيس الصيني ثلاث قمم هي «السعودية - الصينية، والخليجية - الصينية، والعربية – الصينية»، بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.