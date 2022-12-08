بيان سعودي إماراتي: عملية تبادل السجناء بين موسكو وواشنطن تمت عبر مطار أبو ظبي

في بيان مشترك صدر اليوم، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، عن نجاح الوساطة التي قادها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ابن سلطان آل نهيان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، أكد البيان المشترك الصادر عن الوزارتين، أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما، بالولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف.

وأشار البيان إلى أن أبوظبي استقبلت بتاريخ 14 جمادى الأولى 1444هـ (الموافق 8 ديسمبر 2022 م)، المواطنة الأمريكية بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها، بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه.

وتمت عملية الاستقبال بحضور المختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. وسلّم الجانبان الأمريكي والروسي مواطنيهما، تمهيداً لنقلهما إلى بلديهما.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن شكر حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، لحكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتي البلدين.