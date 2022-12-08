بولندا تعتزم التحرك سريعا لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي بشأن استقلال القضاء

قال وزير الشؤون الأوروبية البولندي سيمون سينكوفسكي فيل سيك، إن الحكومة البولندية سوف تدفع "سريعا" تشريعا لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي بشأن استقلال القضاء حال حصولها على تأكيدات من بروكسل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سينكوفسكي قوله إن الحزب الحاكم سيتحرك لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح القضاء ، من أجل تأمين الإفراج عن 5ر34 مليار يورو (3ر36 مليار دولار) من المساعدت لفترة مابعد جائحة كورونا.

وقال الوزير في مقابلة إنه كان يتنقل بين بروكسل ووارسو سعيا لتهدئة المخاوف داخل المفوضية الأوروبية، وقدم "مقترحات توجيهة" تلبي متطلبات المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي .

وقال سينكوفسكي لوكالة بلومبرج اليوم الأربعاء "إذا تلقينا ردا إيجابيا من المفوضية، يضمن أن هذا سيحل المشكلة، فنحن مستعدون للتحرك سريعا، بما في ذلك على الجبهة التشريعية".