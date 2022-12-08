توقيع 34 اتفاقية استثمارية بين شركات سعودية وصينية

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وقعت شركات سعودية وصينية الأربعاء 34 اتفاقية استثمارية، وذلك في إطار زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، للمملكة، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاعات التي تم توقيع الاتفاقيات حولها.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) ليل الأربعاء/الخميس بأن الاتفاقيات بين الجانبين شملت عدة قطاعات في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجيستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء.

وأكد وزير الاستثمار أن الاتفاقيات تعكس حرص المملكة على تنمية وتطوير علاقات المملكة في جميع المجالات؛ ومنها الاقتصادية والاستثمارية مع الصين.

وأوضح أن المملكة "في ظل رؤية 2030 تتيح فرصاً استثمارية غير مسبوقة في قطاعات متعددة"، معرباً عن تطلعه لتعزيز الاستثمارات بين المملكة والصين"، وداعياً "الشركات الصينية والمستثمرين للقدوم إلى المملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجزية".