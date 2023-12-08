ضياء رشوان: الانتخابات الرئاسية هي الأهم في أي نظام ديمقراطي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الانتخابات الرئاسية هي الانتخابات الأهم بأي نظام ديمقراطي لأي دولة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له بقناة «إكسترا نيوز»، منذ قليل، أن النظام الرئاسي يتيح لرئيس الجمهورية كل الصلاحيات التنفيذية، موضحا أن النظام السياسي المصري وفقا للدستور يجعل من منصب رئيس الجمهورية موقع مهم للغاية، خاصة وأن الرئيس يمتلك أغلب السلطات التنفيذية، ويلعب دورا مهما في السياسية الخارجية في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة.

ولفت إلى أنه لا بد من تطور الدولة المصرية إلى الأمام ديمقراطيا، وهو أمر لا غني عنه ولا مهرب منه، وكان له أثره الواضح في الحوار الوطني، مؤكدا أن الحوار الوطني كان خطوة شديدة الأهمية بناء على توجيه الرئيس السيسي، والذي جاء لفتح الباب أمام مزيد من الديمقراطية بشكل أكبر من الفترات السابقة.

وتابع: «الحوار الوطني تحول إلى شيء مؤسسي متمثل في رئاسة الجمهورية أولا، ثم البرلمان، ويتلوه المحليات، وبالتالي تكون الدولة المصرية قطعت خطوات أفضل في اتجاه الجمهورية الجديدة».