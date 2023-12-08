تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.



وحددت المادتان الأولى والثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية من له حق التصويت، والفئات المحرومة منه بشكل مؤقت، وهو ما تستعرضه "الشروق" في السطور التالية.



• من يحق له التصويت



كل مواطن مصري بلغ سنه 18 عاما.



يجب أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.



وقد أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعها الالكتروني إمكانية استعلام المواطن عن موطنه الانتخابي والمقر ورقم لجنته ورقمه في كشف الناخبين.



• فئات معفاة من التصويت



يُعفي من أداء واجب التصويت ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.



• 10 حالات محرومة مؤقتا من حق الانتخاب



المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.



المصاب باضطراب نفسى أو عقلى.



من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.



من صدر ضده حكم نھائی لارتكابه إحدى الجرائم إفساد الحياة السياسية.



من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.



من صدر ضده حكم نهائى بفصله لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.



من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.



المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.



من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.



من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس، لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة، أو لارتكابه إحدى الجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.



• مدة سريان الحرمان وإلغائه



يسري الحرمان من التصويت لمدة 6 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.



• المرشحون في الانتخابات



يتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز "النجمة"، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز "الشمس"، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز "النخلة"، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز "السلم".