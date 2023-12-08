الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية تنظم ندوات توعوية بخطورة الختان

قالت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بمحافظة الشرقية، إن الوحدة انتهت من تنظيم 8 لقاءات توعوية وتدريبية للقضاء على جريمة الختان للإناث وكافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتعاون مع وحدات حماية الطفل الفرعية بالمراكز المستهدفة.

وأشارت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية، في بيان اليوم، إلى أن اللقاءات شارك فيها 400 شخص مستهدف من الأهالي والأسر والفتيات والفتيان المراهقين من مراكز: منيا القمح – بلبيس - القرين - أبو حماد - كفر صقر - أبو كبير - القنايات - ديرب نجم، وذلك بمكتبة مصر العامة بالزقازيق وفي إطار برنامج القضاء على جريمة الختان للإناث.

وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية، أن الهدف من تلك اللقاءات هو رفع وعي الجمهور بالقضاء على جريمة ختان الإناث، من خلال تسليط الضوء على بعض الرسائل الهامة الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين وتوضيح الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، مشيرة إلى أنه تم توعية الحاضرين بضرورة تبليغ خط نجدة الطفل ووحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظة في حالة رصد هذه الجريمة وذلك لمنعها ومعاقبة المتورطين فيها.