وتبحث واشنطن مع الإسرائيليين منذ أسابيع إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم لتسريع عملية تفتيش شاحنات المساعدات.

ولم يذكر المسؤول الأميركي إطارا زمنيا بشأن موعد فتح المعبر.