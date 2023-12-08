الجيش الإسرائيلي: مقتل نجل شخصية هامة في القيادة الإسرائيلية والكثير من الجنود

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن الجيش خسر الكثير من الجنود في معارك غزة، مؤكدا مقتل نجل شخصية هامة في القيادة الإسرائيلية.

وقال هاغاري: "فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا في هذه الحرب"، و"نحن مصممون على تفكيك حماس لكن الطريق طويل".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من الجنود أحدهما في جباليا والآخر في خانيونس مؤكدا أن "أحدهما نجل غادي أيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب الحالي وقد قتل في نفق مفخخ في الشيخ زايد في جباليا".

كذلك هاغاري مقتل إسرائيلي في قصف لحزب الله من لبنان، موضحا أن الجيش الإسرائيلي "نحن على أهبة الاستعداد في الشمال وسنرد على كل عملية إرهابية".

وتأتي تصريحات هاغاري بعد إصدار الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة بيانا أكد فيه تدمير 135 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 72 الساعة الماضية، وأن مقاتلي "القسام أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو".

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي اليوم الخميس، كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل 416 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17177 شهيدا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.