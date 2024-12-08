مستشار الأمن القومي الأمريكي: إدارة بايدن لا تنوي التدخل في سوريا

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الإدارة الأمريكية الحالية لا تنوي التدخل في سوريا.

وأوضح سوليفان خلال تجمع سنوي لمسؤولي الأمن القومي وشركات الدفاع والمشرعين في كاليفورنيا يوم السبت: "الولايات المتحدة لن، تتدخل عسكريا في خضم الحرب الأهلية السورية".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل العمل عند الضرورة لمنع تنظيم داعش، والذي ليس من المعروف ما إذا كان متورطا بشكل مباشر في الهجوم لكنه يمتلك خلايا نائمة في صحارى سوريا ، من استغلال الفوضى الناجمة عن القتال.

وأشار سوليفان إلى أن داعمي الرئيس السوري بشار الأسد — إيران وروسيا وحزب الله — "جميعهم تم إضعافهم ومنشغلون". وأضاف لاحقا أن "أيا منهم ليس مستعدا لتقديم الدعم الذي كان يقدمه للرئيس (بشار) الأسد في الماضي".

وأشارت إدارة بايدن إلى أن استيلاء قوات المعارضة السورية على مدن خاضعة لسيطرة الحكومة يظهر مدى ضعف تلك الدول نتيجة للحروب في أوكرانيا وغزة ولبنان.