قال رجب عبد القادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن الفريق البورسعيدي جاهز للفوز على نظيره بلاك بولز الموزمبيقي، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدا الأحد على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

أضاف رجب عبد القادر في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" الفريق يستعد بقوة لمواجهة بلاك بولز، ويقوده جهاز فني مميز على رأسه علي ماهر مشددا على أن الجميع في الفريق عازمون على تحقيق البطولة هذا الموسم".

أتم رجب عبد القادر بالتأكيد على أنه تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، خلال الاجتماع الفني للمباراة حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما يرتدي فريق بلاك بولز الطاقم الأزرق بالكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الأخضر.