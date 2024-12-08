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المعارضة السورية تقتحم السفارة الإيرانية في دمشق

(إرنا)
نشر في: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 11:26 ص | آخر تحديث: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 11:26 ص

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بهجوم عناصر مسلحة في سوريا، على سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.

وقالت الوكالة إن مقاطع الفيديو والصور المنشورة، اليوم الأحد، أظهرت دخول عناصر إلى السفارة الإيرانية وتخريب محتوياتها.

وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة بشار الأسد.

وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة «رويترز» إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.

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