المعارضة السورية تقتحم السفارة الإيرانية في دمشق

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بهجوم عناصر مسلحة في سوريا، على سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.

وقالت الوكالة إن مقاطع الفيديو والصور المنشورة، اليوم الأحد، أظهرت دخول عناصر إلى السفارة الإيرانية وتخريب محتوياتها.

مشاهد للحظة اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق وتمزيق صور نصرالله وسليماني بعد سقوط نظام بشار الأسد#دمشق#حسن_نصرالله#سوريا#قناة_الحدث pic.twitter.com/f53iLbVvhg — ا لـحـدث (@AlHadath) December 8, 2024

وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة بشار الأسد.

وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة «رويترز» إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.