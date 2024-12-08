تدريبات بدنية مكثفة لـ«رجال طائرة الأهلي» في البرازيل

خاض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مرانه اليوم، الأحد، داخل نادي برايا البرازيلي بمدينة أوبرلانديا، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للأندية التي تقام في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري.

ويشارك الأهلي، بطل إفريقيا، في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من: برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي.

اشتمل المران على عدة فقرات متنوعة، ركز خلالها الجهاز الفني على الجانب البدني، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خاضت كل مجموعة تدريبات بدنية مكثفة داخل صالة الجيم لمدة 60 دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية والفنية داخل صالة نادي برايا.

وتضم قائمة رجال طائرة الأهلي المشاركة في بطولة العالم للأندية 15 لاعبا وهم: عبد الله عبد السلام، وعبد الحليم عبو، وأحمد صلاح، وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عسران، وعبد الرحمن الحسيني، وحسام يوسف، ومحمد رمضان، وسيف عابد، ومحمد عثمان، ومصطفى جابر، وخالد عادل، وإسلام عبد السميع، وزياد أسامة، ويوندر جارسيا.