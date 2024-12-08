 أمريكا تقدم مليار دولار إضافية لدعم أسلحة أوكرانيا - بوابة الشروق
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أمريكا تقدم مليار دولار إضافية لدعم أسلحة أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 1:06 ص | آخر تحديث: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 1:06 ص

أعلن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن عن تقديم مليار دولار إضافية لدعم الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا على المدى الطويل .


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