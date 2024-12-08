أمريكا تقدم مليار دولار إضافية لدعم أسلحة أوكرانيا

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أعلن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن عن تقديم مليار دولار إضافية لدعم الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا على المدى الطويل .