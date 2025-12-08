محافظ الغربية يتابع تركيب المطبات بشارع الجيش بكفر الزيات

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أعمال تركيب المطبات الجديدة بمدينة كفر الزيات، في المواقع التي تقدم بشأنها المواطنون بشكاوى، وتشمل شارع الجيش أمام مدرسة سعيد عبدالرازق ونادي المعلمين، إضافة إلى مدخل شارع عرابي؛ بهدف تهدئة السرعات وتعزيز السلامة المرورية في المناطق الحيوية بالمدينة.

وأكد محافظ الغربية، أن توجيهاته جاءت استجابة مباشرة لشكاوى الأهالي، مشددًا على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعامل مع احتياجات المواطنين والعمل على تنفيذها على الفور، خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة على الطرق.

وأشار إلى أن توجيهاته للأجهزة المعنية كانت واضحة بسرعة التحرك، ودراسة المناطق ذات الكثافات المرورية العالية، واتخاذ الإجراءات التي تقلل من الحوادث وتحمي طلاب المدارس والمارة.

وبين المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تكثيف أعمال رفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية بالتوازي مع تعزيز الانضباط المروري.

وأكد أن رضا المواطن يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، وأن كل خطوة تُنفّذ على الأرض تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات أكثر جودة وسرعة وكفاءة.

وشدد اللواء أشرف الجندي، على متابعة أعمال التنفيذ أولًا بأول حتى الانتهاء من كامل الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وأوضح أن المحافظة ماضية في التوسع في إجراءات تهدئة المرور أمام المدارس والمنشآت الحيوية بما يضمن سلامة المواطنين ويحقق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدن.

وتواصل محافظة الغربية، استقبال ملاحظات المواطنين وشكاواهم على مدار الساعة من خلال قنوات التواصل الرسمية؛ بما يعزز من دورها في تقديم خدمات فعالة وسريعة وملموسة على أرض الواقع.