صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الجديد من مجلة قطر الندى العدد رقم 744 عدد ديسمبر 2025، ويحتوي العدد على مواد منوعة وشيقة من القصص والسيناريوهات والأبواب والموضوعات.

جاء الغلاف بريشة الفنانة ندى رضوان ليعبر عن الصداقة بين الأخوة ومشاركة الأشياء المميزة والمحببة للأطفال مثل تناول الآيس كريم، أما مقال رئيس تحرير المجلة، فجاء تحت عنوان "مساندة ودعم" وتناول اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية الاحتفال به، من خلال قصة الطفل نديم الذي اقترح على زملائه تقديم المساندة والدعم لصديقهم محمود الذي يعاني من فقد البصر، والاحتفال به في هذا اليوم مع تقديمهم هدية سماعة مناسبة له ليستمع بها لشرح الدروس والموسيقى.

ويحتوي العدد على الكثير من السيناريوهات المصورة المميزة مثل: "كنز الطفولة" ويشير السيناريو إلى حقوق الطفل المختلفة التي يكفلها له القانون، مثل حق اللعب والتعليم والتغذية السليمة، والرعاية الصحية وغيرها.

وتبدأ مجلة قطر الندى نشر سيناريو جديد بعنوان "فريق الأشرار" ويحكي عن مجموعة من الحيوانات هي: الثعلب والذئب والغراب والطاووس، يشكلون فريقا ويخوضون مغامرات شيقة مضحكة، وجاءت هذه الحلقة بعنوان "طعام البجع"، كما نجد سيناريو "حبة الفراولة الخضراء"، وسيناريو حكايات سما وآدم وحلقة بعنوان "آدم ورجل المرور".

ويضم العدد مجموعة منوعة من القصص والأشعار مثل: قصيدة "عيد الألوان"، وقصة "القرد وبائع اللبن"، وقصة "عمر والجميزة العجوز".

واستمرارا لنهج مجلة قطر الندى في تنمية مواهب الأطفال وتشجعيهم، تنشر المجلة في هذا العدد قصة "نجمة المستقبل" للطفلة إنجي أحمد علي، الحاصلة على جائزة مصر تقرأ من الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا العام، وتتناول القصة حكاية جيانا التي تشعر بالحزن لعدم قدرتها على استثمار مواهبها وتقابل الشخصية الخيالية دبوتي، وتخوض معه مغامرة تستطيع من خلالها استعادة الثقة بنفسها.

كما تقدم المجلة حوارا مع الطفلة "مريم إبراهيم عبد العزيز" الفائزة في المشروع الوطني للقراءة، وحوارا مع الطفل "محمود محمد سليمان" مخترع ذراع روبوتية والفائز في المسابقة العلمية عقول مستنيرة، من خلال باب "أنا موهوب".

وتقدم مجلة قطر الندى في هذا العدد، أبوابًا مفيدة ومنوعة مثل باب "مغامرات نهى" وحلقة بعنوان "الباعة الجائلون" وتناول خطر شراء الأطعمة من مصدر غير موثوق به، وباب "أنا رياضي" وجاءت هذه الحلقة بعنوان "العداء هيثم"، وباب "حكاية صورة" وتتناول هذه الحلقة اليوم العالمي للدمى، ورأي الأطفال في الدمى وهل هي فعلا صديقة لهم؟

كما نجد باب من حكايات الشعوب وحلقة بعنوان "مغارة علي بابا"، وباب من جيل لجيل وتحكي الحلقة عن "مراكب الشمس"، وباب اختفاء التاء وحلقة عن "الراهبة تريزا" الحاصلة على جائزة نوبل.

كما تحرص مجلة قطر الندى على تقديم باب لهواة التلوين في كل عدد.

وتصدر مجلة "قطر الندى" شهريا عن هيئة قصور الثقافة، وهى إحدى إصدارات الإدارة العامة للنشر برئاسة الكاتب الحسينى عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتضم هيئة تحرير المجلة: الكاتبة نجلاء علام رئيسا للتحرير، والكاتب الطاهر شرقاوى مديرا للتحرير، والفنانة رحاب جمال الدين سكرتيرا للتحرير، والفنان محسن عبد الحفيظ مخرجا ومشرفا فنيا.