جهاز سفنكس الجديدة: إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة دون ترخيص

أعلن جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة دون ترخيص، شملت قواعد وأعمدة الدور الأرضي في القطعة رقم (23-24) بمنطقة الزهراء في الريف الأوروبي، ضمن "الريف الهولندي - الريف الأوروبي".

جاءت عملية الإزالة بناءً على توجيهات المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، بالإسراع في تنفيذ قرار الإزالة رقم 14، وذلك استمراراً لجهود الجهاز في إنفاذ القانون وإحكام السيطرة على مخالفات البناء.

وأوضح الجهاز أن هذه الحملات تأتي تأكيداً لاستمرار جهود الدولة المكثفة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف دون ترخيص وإحكام السيطرة على المخالفات، حيث تبذل قيادات الدولة وأجهزتها كافة جهوداً كبيرة لإحكام السيطرة عليه ومنعه.