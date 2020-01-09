رسالة للرئيس السيسي من رئيس الكونغو برازافيل

عقد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اليوم الخميس اجتماعا مع جان كلود جاكوسو، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون الكونغوليين في الخارج بالكونغو برازافيل، الذي يزور القاهرة، حاملا رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس "دنيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونغو برازافيل ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا.

وكان السفير حمدي سند لوزا قام - في الثاني من الشهر الجاري - بزيارة إلى الكونغو برازافيل، حيث سلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى أخيه الرئيس "ساسو نجيسو" اتصالاً بالشأن الليبي.