هديل هلال

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن «اتفاقية الصخيرات استنفذت أغراضها وفشلت على الأرض وفقدت فترة صلاحيتها»، مؤكدًا على أن «الداخل الليبي يحتاج إلى أفق جديد».

وأضاف أثناء لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن «مصر عملت في صمت وهدوء شغلًا مكثفًا للغاية وأدت واجبها»، مستطردًا: «اشتغلت على كافة المسارات بشكل متوازي، في الوقت التي تعمل فيها الدبلوماسية كنا نوجه رسائل ردع هامة جدًا وصلت إلى من يهمه الأمر»، وفقًا لتعبيره.

وأردف: «اشتغلت في المناورات ورفعت درجة الاستعداد القصوى، ولديها استعداد لمواجهة أي شكل من أشكال التهديد، حقنا الطبيعي والمنطقي أن نكون على أهبة الاستعداد».

وأشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص، إضافة إلى فرنسا، خطوة متقدمة، باعتبار فرنسا دولة رئيسية في الاتحاد الأوروبي وفي شمال المتوسط والعضو الدائم في مجلس الأمن، منوهًا بأن «الرأي العام العربي لم ولن يقبل أن تكون دول الجوار حصان طروادة من أجل القفز إلى داخل ليبيا».