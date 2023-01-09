الحرس الروسي يعثر على وثائق تكشف سرقة ممتلكات عسكرية في الوحدات الأوكرانية

أعلن جنود الحرس الروسي العثور على وثائق للقوات الأوكرانية تشير إلى سرقة ممتلكات عسكرية في الوحدات العسكرية الأوكرانية وانخفاض مستوى حماية المنشآت العسكرية.

وذكرت الخدمة الصحفية للحرس، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن أفراد الحرس الروسي استحوذوا على وثائق أرشيفية للقوات الأوكرانية، تتحدث عن أوجه قصور منهجية في تنظيم حماية المنشآت المهمة والدفاع عنها.

وأضاف البيان: "أن الوثائق تكشف عن إخطار دائرة الأمن الأوكرانية على العديد من وقائع نهب وإتلاف الممتلكات العسكرية في الوحدات العسكرية لأوكرانيا لغرض التربح غير المشروع".

وتواصل روسيا منذ 24 فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو "مساعدة وتحرير الناس في دونباس الذين يتعرضون للاضطهاد والقتل منذ أكثر من ثماني سنوات من قبل نظام كييف".

وفي سياق آخر، أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أنها ناقشت مع مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميتري لوبينيتس، عقد اجتماع محتمل في تركيا خلال الشهر الجاري.

وقالت موسكالكوفا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين: "أؤكد أنني أخطط لعقد مثل هذا اللقاء، وسيكون منتدى كبيرًا على الأراضي التركية، ينظمه مفوض حقوق الإنسان التركي وسيتواجد هناك العديد من مفوضي حقوق الإنسان من مختلف الدول، ونحن نناقش بشكل أولي إمكانية عقد لقاء وجدول الأعمال التقريبي لمفاوضاتنا، من 12 إلى 14 يناير الجاري".

وكان مفوض حقوق الإنسان الأوكراني، قد ذكر سابقا أنه يخطط للقاء نظيرته الروسية في المستقبل القريب.

وتواصل روسيا منذ 24 فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو "مساعدة وتحرير الناس في دونباس الذين يتعرضون للاضطهاد والقتل منذ أكثر من ثماني سنوات، من قبل نظام كييف".