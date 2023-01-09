بريطانيا وفرنسا تستدعيان القائمين بالأعمال الإيرانية احتجاجا على الإعدامات الأخيرة

أعلنت بريطانيا وفرنسا، مساء اليوم الاثنين، "استدعاء القائمين بالأعمال الإيرانية لديهما، احتجاجا على إعدام متظاهرين جدد في إيران".

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان، إنه "استدعى القائم بالأعمال الإيرانية في لندن، للإعراب عن إدانته الشديدة لعمليات الإعدام "البغيضة في إيران ضد المتظاهرين".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها: "سيتم اليوم استدعاء القائم بالأعمال الإيرانية إلى مقر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، للتعبير عن الإدانة الشديدة لعمليات الإعدام والقمع في إيران"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها "أمرت باستدعاء السفير الإيراني لدى برلين مرة أخرى للتعبير عن إدانتها لأحدث إعدام لمتظاهرين في إيران".

ونفذت السلطات الإيرانية، السبت الماضي، حكم الإعدام بحق محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني، لإدانتهما في جريمة قتل ضابط الأمن الإيراني روح الله عجميان، والذي كان أحد عناصر قوة "الباسيج"، خلال الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.

وكانت المحكمة العليا في إيران قد أيدت، الثلاثاء الماضي، حكما بإعدام كرامي وحسيني لإدانتهما في قضية مقتل أحد أفراد قوات التعبئة الشعبية "الباسيج" روح الله عجميان.