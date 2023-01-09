رئيس وزراء اليابان يبدأ جولة خارجية في أوروبا وامريكا الشمالية

سيحاول رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تمهيد الطريق لعقد قمة ناجحة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي من المقرر أن تستضيفها بلاده في مايو المقبل، وذلك من خلال زيارة أوروبا وكندا والولايات المتحدة لإجراء محادثات مع نظرائه اعتبارا من اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن كيشيدا يعتزم زيارة فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة، حيث من المحتمل أن يحضر قادة كل تلك الدول قمة مجموعة السبع في هيروشيما.

وخلال جولته التي تستغرق أسبوعا، من المقرر أن يجري كيشيدا محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة المقبل لمناقشة تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية، والعدوان الروسي على أوكرانيا، وتوترات الصين مع تايوان.

يشار إلى أنه خلال القمة التي ستعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 أيار/مايو المقبل، من المتوقع أن يتبادل زعماء دول مجموعة السبع وجهات النظر حول كيفية معالجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في شباط/فبراير 2022، والمخاطر السلبية الأخرى للاقتصاد العالمي.

وستكون رحلة كيشيدا إلى واشنطن، هي المحطة الأخيرة من الجولة، أول زيارة له للعاصمة الأمريكية منذ توليه منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2021.