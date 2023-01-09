أعلن وزير الحج والعمرة، توفيق بن فوزان الربيعة، أن «حج هذا العام لن يشترط فيه حد أقصى للعمر»، مؤكدًا أن حكومة المملكة قدمت العديد من الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن.



وأضاف الربيعة، خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2023 «إكسبو الحج» أنه «لا توجد أي قيود على أعداد الحجاج القادمين لموسم حج هذا العام»، بحسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية.



وتابع وزير الحج، أنه سيتم السماح لبعثات الحج بالتعاقد مع أي شركة مرخصة، بهدف تعزيز التنافسية.



ولفت وزير الحج، إلى تخفيض تكلفة التأمين على الحجاج بنسبة 73% والمعتمرين 63%، قائلًا إن فريضة الحج هذا العام تعود بدون قيود أو شروط.



وبيّن وزير الحج والعمرة، أنه يمكن استخراج تأشيرة العمرة في أقل من 24 ساعة ومن حق الزائر زيارة أي مدينة في المملكة.



وقالت مصادر لفضائية «العربية»، إنه تم تخفيض قيمة التأمين الطبي للحجاج بأكثر من 60%.



وذكرت المصادر أن حج هذا العام سيكون بنفس العدد قبل جائحة كورونا.