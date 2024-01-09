إحالة 14 طبيبا بمستشفى المنزلة العام و56 من العاملين للتحقيق بالدقهلية

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قرر أيمن مختار محافظ الدقهلية إحالة 14 طبيبا بمستشفى المنزلة العام خلال الفترة المسائية للتحقيق، و56 من الأطباء والعاملين بمستشفى المطرية المركزي المتغيبين وتاركي العمل للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة.

كما قرر المحافظ إجراء التحقيق مع مسئول الصيانة بمستشفى المطرية للتأخير في إنهاء الصيانة اللازمة للكهرباء بقسم الحضانات، وكذا إجراء التحقيق مع مسئول النفايات بمستشفى المنزلة لوجود نفايات في غير أمكانها المحكمة الغلق المخصصة لها.

كما قرر إحالة مسئول السلامة والصحة المهنية بمستشفى المطرية، ومستشفى المنزلة؛ لوجود سلال النفايات مفتوحة ولايوجد بها غطاء، ووجود سلال قمامة غير مطابقة للمواصفات، وإهمال طفايات الحريق بالمستشفيات دون تعبئتها بمواد الاطفاء اللازمة وقت الحاجة إليها.

وفي ذات السياق، كلف المحافظ، الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالمتابعة الدورية للمستشفيات وسير العمل بها، خاصة خلال الفترة المسائية تحقيقا للانضباط وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة سد العجز في المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للمرضى والمترددين، فضلا عن ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لدورات المياه بمستشفى المطرية؛ منعا للأضرار بالدهانات والهيكل الأساسي بالمبنى.

كما وجه المحافظ بمراجعة منظومة الحريق بالمستشفات المشار إليها، والتأكد من جاهزيتها، وأيضا تفعيل عمل بعض أجهزة الأشعة بمستشفى المنزلة، وكذلك صيانة الأجهزة المعطلة، وتفعيل عمل قسم الحضانات بمستشفى المطرية، وتوفير استراحات للمترددين بقسم الاستقبال، وقسم الأشعة التلفزيونية بمستشفى المطرية، عملا على راحة المرضى خاصة كبار السن.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفيات وأماكن الخدمات الجماهيرية بنطاق المحافظة.

وجاءت قرارات وتكليفات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقرير نتائج أعمال لجنة المرور والمتابعة بالإدارة العامة للمراجعة والحوكمة والذي أعده حسين البغدادي مدير إدارة المتابعة وعرضه، باسم الشريف مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة والقائم بعمل مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.