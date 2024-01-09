اليابان تفوز على الأردن بنصف دستة أهداف استعدادا لكأس آسيا

فاز المنتخب الياباني على نظيره الأردني 6 /1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في قطر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الساموراي الأزرق بأربعة أهداف دون رد حيث افتتح كو إيتاكورا التسجيل في الدقيقة 14، ثم أضاف تاكاتو ناكامورا الهدف الثاني في الدقيقة 18 وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة في الدقيقة 32 ثم أحرز تاكومي مينامينو الهدف الرابع في نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل تاكوما أسانو الهدف الخامس لليابان في الدقيقة 71، ثم أحرز دايزين مايدا الهدف السادس في الدقيقة 79، وتكفل صالح راتب بتسجيل هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 87.

ويلعب منتخب اليابان في كأس آسيا بقطر، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم فيتنام والعراق وإندونيسيا، بينما يلعب منتخب ‏الأردن ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار البحرين وكوريا الجنوبية وماليزيا.