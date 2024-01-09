وزير الخارجية البريطاني: أشعر بالقلق إزاء احتمال انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، إنه "قلق إزاء احتمال قيام إسرائيل بأعمال في غزة تشكل انتهاكا للقانون الدولي".

جاء ذلك في رد كاميرون على سؤال رئيسة لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البريطاني أليسيا كيرنز، وفق ما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء أن كاميرون رفض الإجابة صراحة عن سؤال النائبة كيرنز بشأن ما إذا كان قد اطلع على أي "نصيحة قانونية" من وزارة الخارجية تفيد بأن "إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة".

لكن وزير الخارجية البريطاني أقر بأنه اطلع على أمور تتعلق بالنزاع في غزة، وأنها كانت "مقلقة للغاية"، موضحا أنه "ليس من عمله إصدار حكم قانوني" بهذا الخصوص.

وأضاف: "هل أشعر بالقلق من أن إسرائيل قامت بأعمال قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي، لأن منطقة ما تعرضت للقصف؟ نعم بالطبع".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى، اليوم الثلاثاء 23 ألفا و210 شهداء و59 ألفا و167 مصابا معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.