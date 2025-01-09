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ارتفعت أسعار الحبوب والخبز فى الأسواق المحلية بنسبة 24.3% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، فيما زادت على أساس شهري بنسبة طفيفه بلغت 0.3%، مقارنة بشهر نوفمبر السابق، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وشهدت أسعار الدقيق «الزيرو» ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 2500 جنيها، بنسبة زيادة 16%، ليسجل سعر الطن 18500 جنيها (جملة)، مقارنة بـ16 ألف جنيه شهر سبتمبر السابق له، وفقا لتصريحات سابقة لعدد من العاملين في القطاع لـ «الشروق».

وبحسب الإحصاء، صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 19.2%، خلال ديسمبر على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز 24.3%، واللحوم والدواجن 19.8%، والأسماك والمأكولات البحرية 20.6%، والألبان والجبن والبيض 23.6%، والزيوت والدهون 13.9%، والفاكهة 37.2%، والخضروات 4.4%، والسكر والأغذية السكرية 7.1%، ومنتجات غذائية 45.8%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 24%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 41.1%.

ووفق للإحصاء، تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.7%، على أساس شهر مقارنة بشهر نوفمبر السابق، بسبب انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية 0.6%، واللحوم والدواجن 0.1%، والألبان والجبن والبيض 0.7%، والخضروات 14%، بينما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز 0.3%، والزيوت والدهون 0.7%، والفاكهة 7.5%، والسكر والأغذية السكرية 0.2%.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال ديسمبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي ليسجل 23.4%، مقابل 25% في نوفمبر الماضى، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى استقرار التضخم الشهري.