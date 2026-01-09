ترامب: روسيا لا تهتم على الإطلاق بدول حلف الناتو باستثناء الولايات المتحدة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية إلى "التعقل" فيما يتعلق بزيادة الإنفاق العسكري، معتبرا أن روسيا لا تشكل مصدر قلق حقيقيا للحلفاء، ولا تهتم لأحد غير الولايات المتحدة



وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، قال ترامب: "أعتقد أننا سننسجم دائما مع أوروبا، لكنني أريد منهم أن يتعقلوا. أنا جعلتهم يبدأون في إنفاق نسبة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي على حلف الناتو".

كما أشار ترامب إلى أنه حصل على التزامات من أعضاء آخرين في حلف "الناتو" بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

وأضاف: "لكن إذا نظرت إلى الناتو، يمكنني أن أخبرك: روسيا ليست قلقة على الإطلاق بشأن الدول الأخرى، ولا تهتم بأحد غير الولايات المتحدة".

تأتي تصريحات ترامب في إطار خطابه المطول والدائم الذي ينتقد فيه ما يعتبره تقاعسا من الحلفاء الأوروبيين في تحمل نصيبهم العادل من تكاليف الدفاع الجماعي ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وقد سجلت العديد من الدول الأعضاء زيادات في ميزانياتها الدفاعية خلال السنوات الماضية، استجابة للضغوط الأمريكية وتدهور العلاقات مع روسيا.

يُظهر تعليق ترامب الأخير استمرار نهجه في التشكيك في تقدير الحلف لأمن الولايات المتحدة، وتصويره على أنها الحامي الأساسي لأوروبا التي تتحمل العبء الأكبر.

وسبق أن أشارت بيانات تحليلية إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستضطر لإنفاق 500 مليار يورو إضافية سنويا لتلبية مطالبة دونالد ترامب دول "الناتو" بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي.