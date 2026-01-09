عواصف ترابية شديدة في الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عواصف ترابية بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة؛ حيث أدت العواصف إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة وسط عدم استقرار الطقس وانعدام الرؤية المرورية.

وأعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، والتي تصاحبها عواصف ترابية على مراكز المحافظة.

أشار الزملوط، إلى تفعيل غرفة العمليات والأزمات والتعامل مع أي طوارئ وتلقي بلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، وناشد المواطنين توخي الحذر على الطرق السريعة، وتقليل التنقل قدر الإمكان لحين استقرار الأحوال الجوية، موجها باستمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والمراكز، للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ وتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة.