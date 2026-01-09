برشلونة يخطط للإبقاء على راشفورد بعد انتهاء إعارته من مانشستر يونايتد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت تقارير أن نادي برشلونة أبلغ ماركوس راشفورد برغبتهم في الاحتفاظ به بعد انتهاء فترة إعارته الحالية من مانشستر يونايتد.

وانضم اللاعب البالغ 28 عامًا إلى صفوف برشلونة بقيادة فليك الصيف الماضي على سبيل الإعارة، ونجح في استعادة مستواه بشكل ملحوظ، حيث سجل 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 26 مباراة بجميع المسابقات.

كما تم استدعاؤه مجددًا لمنتخب إنجلترا تحت قيادة توماس توخيل.

وبحسب فابريزيو رومانو، أعرب برشلونة عن رضاهم التام عن أداء راشفورد وأكدوا أنهم يريدون الإبقاء عليه بعد الموسم.

ويملك النادي الكتالوني خيار شراء مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، لكن من المتوقع أن يسعى الفريق لتخفيض هذا المبلغ ويدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد خلال الأشهر المقبلة.