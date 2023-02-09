بريطانيا تفتح الباب أمام إرسال طائرات حربية لأوكرانيا على المدى الطويل

تجري المملكة المتحدة تقييما لاحتمال إرسال طائرات حربية لأوكرانيا، على المدى الطويل، لدعمها في الحرب مع روسيا، فيما تستعد لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين في الربيع.

وقال ماكس بلين، المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك، اليوم إنه طلب من وزير الدفاع بن والاس، تقييم أنواع الطائرات التي يمكن إرسالها لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن بريطانيا لا تتطلع لإرسال طائرات تايفون لأوكرانيا في المستقبل القريب، لكنها ترى احتمالا لإرسال طائرات كحل على المدى الطويل.

وتعد تصريحات المتحدث باسم سوناك أقوى إشارة حتى الآن على أن المملكة المتحدة تدرس بجدية الموافقة على أكبر طلب لأوكرانيا في الحرب، بعد نحو عام من بدء الحرب.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي النواب البريطانيين، خلال زيارة مفاجئة للندن اليوم، إلى تزويد بلاده بالطائرات الحربية، وقال: "لدينا حرية، أعطونا أجنحة لنحميها".