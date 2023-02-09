واشنطن تفرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إنها فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، مشيرة إلى أن العقوبات تستهدف 9 شركات، من بينها شركات للبتروكيماويات في إيران وسنغافورة وماليزيا.

وهذه العقوبات هي الثانية في أسبوع، إذ فرضت الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، حزمة عقوبات متعلقة بإيران أيضا، بحسب ما نشره موقع جريدة «العين» الإجبارية.

وأوضحت وزارة الخزانة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني في حينه، أن «العقوبات الأمريكية الجديدة المتعلقة بإيران، تستهدف أفرادا على صلة بشركة صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية بارافار بارس».

وأواخر الشهر الماضي، قالت وزارة الخزانة على موقعها على الإنترنت، إن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات تتعلق بالحرس الثوري الإيراني، استهدفت عشرة أفراد.

وتابعت: «العقوبات الأخيرة تستهدف مؤسسات معاونة للحرس الثوري الإيراني وخمسة من أعضائه».

وأضافت: «فرضنا عقوبات جديدة على قيادات في الحرس الثوري الإيراني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان».

كما استهدفت الوزارة الأمريكية موردي الطائرات الإيرانية بدون طيار التي تقول واشنطن إن روسيا تستخدمها لاستهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، بحزمة عقوبات في يناير الماضي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان حينها، إنها فرضت عقوبات على ستة من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركة القدس لصناعة الطيران، والمعروفة أيضًا باسم صناعات تصميم وتصنيع الطائرات الخفيفة.