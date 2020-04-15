محافظ بني سويف يوجه بتحويل بعض العاملين بمركز طب الأسرة بالفنت للتحقيق

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية؛ لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الأداء في كل عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: "وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شؤون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات".

وجاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بمركز طب الأسرة بقرية الفنت مركز الفشن جنوب بني سويف، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدليات المركز، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة.

وجاء ذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة برئاسة أحمد إبراهيم، وأعضاء لجان المتابعة (نصر أبوسيف، شريف حبشي، هاني جرجس).

وأسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل وعدم تواجد بعض الأطباء والعاملين، وترك سجل الحضور والانصراف مفتوحًا بعد انتهاء وقت التوقيع، وجود جهاز أشعة غير مستغل، بجانب حاجة وحدة الأسنان لبعض أعمال الصيانة، وعدم توافر بعض الأدوية.

كما تم رصد كميات كبيرة من الغاب والحشائش وجذوع لأشجار جافة بفناء الوحدة، والتي أجرت الوحدة المحلية بتنفيذ جهد كبير في رفعها وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارة الصحية.

من جهته كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة، بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، ودراسة الاستفادة من جهاز الأشعة العادية غير المستغل، مع توفير الأدوات اللازمة، وعمل الصيانة اللازمة بعيادة الأسنان.

فيما شدد على التحقيق مع مسئول سجل الحضور والانصراف، وما نسب إليه من ترك السجل مفتوحًا للتوقيع بعد مواعيد الحضور، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة.