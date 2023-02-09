ارتفاع ضحايا الزلزال بمناطق المعارضة السورية إلى 1700 وفاة و2950 مصابا

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أعلن الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية ومنظمة "الخوذ البيضاء"، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا إلى أكثر من 1900 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصابا.

وقال الدفاع المدني، في منشور عبر حسابه بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت أنقاض الأبنية والمنازل المدمرة.

وأضاف: "تواصل فرقنا عمليات البحث والإنقاذ وسط ظروف صعبة جداً بعد مرور حوالي 75 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة".

وأشار إلى ارتفاع عدد الأبنية المنهارة بشكل كلي إلى 418، والمنهارة جزئياً لأكثر من 1300، وآلاف المباني التي تصدعت في شمال غربي سوريا.