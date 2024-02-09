جوتيريش: هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح سيعمق الكابوس الإنساني في غزة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من حدوث كارثة إنسانية وتداعيات على المنطقة بأكملها إذا واصل الجيش الإسرائيلي هجومه على رفح في جنوبي قطاع غزة.

وفي منشور يوم الخميس عبر منصة التواصل الإجتماعي (إكس)، تويتر سابقا، كتب جوتيريش"نصف سكان غزة مكدسين حاليا في رفح وليس لديهم مكان يذهبون إليه. التقارير التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي ينوي التركيز بعد ذلك على رفح مثيرة للقلق".

وأضاف أن "مثل هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الكابوس الإنساني بالفعل مع تبعات إقليمية لا يمكن وصفها".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت مؤخرا عن شن هجوم على مدينة رفح على الحدود مع مصر، وقبل الحرب، كان يعيش في المدينة حوالي 200 ألف شخص. والآن يتكدس فيها أكثر من مليون فلسطيني فروا من القتال من أجزاء أخرى من قطاع غزة.

وتخشى مصر من أن تؤدي عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح إلى تدفق الفلسطينيين اليائسين إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قامت القوات الإسرائيلية بالفعل بشن غارات جوية على رفح يوم الخميس. كما قصفت الدبابات شرق المدينة.

كما حذرت الحكومة الأمريكية من مغبة شن هجوم واسع النطاق على رفح.

وقال جون كيربي، مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي، يوم الخميس: "نعتقد أن القيام بعملية عسكرية في هذا الوقت سيكون بمثابة كارثة لهؤلاء الأشخاص، نحن لن نؤيد ذلك".