صفعة إندونيسية لمبيعات يونيليفر ضمن مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل

وقعت شركة «يونيليفر» البريطانية للشامبو والآيسكريم ضمن ضحايا المقاطعة الإسلامية والعربية لمنتجات الدول المتحالفة مع الدولة الاحتلال الإسرائيلي إذ شهدت مبيعات الشركة هبوطا ملحوظا في دولة إندونيسيا خلال فترة العدوان علي قطاع غزة.



وأفاد موقع بلومبيرغ الألماني بهبوط مبيعات يونيليفر بنحو ١٥٪ خلال ٣ أشهر في دولة إندونيسيا.



أضاف الموقع بحدوث هبوط في مبيعات الشركة في دولتي تركيا وباكستان بينما لم يتم التطرق لدول عربية.



ومن جهته، قال المدير التنفيذي للشركة هاين شوماكر إن الشركة لا تتخذ ولا تشارك بأي مواقف سياسية ضمن الصراعات في مختلف المناطق حول العالم.



ويذكر أن العلامة التجارية بين آند جيري للآيسكريم التابعة ليونيليفر طالبت بوقف إطلاق النار كما باعت حصتها في الأراضي المحتلة العام الماضي احتجاجا علي سياسات دولة. الاحتلال الإسرائيلي.