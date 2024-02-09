وزير إماراتي: أبوظبي وبغداد تربطهما علاقات أخوية راسخة

استقبل وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك، وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو.

وبحث الشيخ نهيان بن مبارك، خلال اللقاء، الذى جرى في قصره أمس، مع وزيرة الهجرة والمهجرين في العراق، سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات والعراق، بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك، حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها مع دول العالم أجمع انطلاقا من مبادئها الراسخة في التعايش والحوار والسلام والتضامن الإنساني بين المجتمعات والشعوب، بما يحقق الاستقرار و الازدهار على مستوى العالم.

وقال إن الإمارات والعراق تربطهما علاقات أخوية راسخة تعززها أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما نحو مستقبل أكثر تطورا وازدهارا.

من جانبها أكدت إيفان فائق جابرو، حرص العراق على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات، لخدمة مصالح البلدين الشقيقي ، مشيدة بجهود الإمارات في إرساء قيم السلام والتسامح والتعايش على مستوى العالم بما يعزز مبادئ الأخوة الإنسانية.