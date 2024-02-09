قائد الجيش الأوكراني الجديد: نعتمد على الطائرات المسيرة والتكنولوجيا اللاسلكية الإلكترونية لتحقيق النصر

علق قائد الجيش الأوكراني الجديد أولكسندر سيرسكي، على أولوياته، بعد يوم من أكبر تغيير عسكري في كييف، منذ بدء الحرب مع روسيا، مشددا على الحاجة إلى تحسين التخطيط وتبني تقدم تكنولوجي واتقان الاستخدام العسكري للطائرات المسيرة.

ووضع قائد الجيش،، الذي اختاره الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد إقالة القائد صاحب الشعبية فاليري زالوجني، الخطوط العريضة، في منشور على تطبيق تليجرام، اليوم الجمعة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ومن المتوقع أن يعلن قائد الجيش الأوكراني الجديد أولكسندر سيرسكي، عن طاقمه الجديد في الأيام المقبلة.

وقال سيرسكي، في أول تصريحات له، منذ تعيينه إن طرح الحلول التقنية الجديدة وتوسيع نطاق التجارب الناجحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والتكنولوجيا اللاسلكية الإلكترونية، هو واحد من العوامل المستقبلية لتحقيق النصر في حرب التحرير التي نخوضها.

يأتي التغيير العسكري الذي أجراه زيلينسكي، في لحظة حساسة، بعد أن فشل الجيش الأوكراني، في هجوم مضاد، لردع قوة الغزو الروسية العام الماضي.