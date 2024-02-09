السلطات الباكستانية تحذر من تأخير إعلان نتائج الانتخابات

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طلبت سلطات الانتخابات الباكستانية من مسؤولي الاقتراع الإعلان عن نتائج انتخابات يوم الخميس خلال الثلاثين دقيقة القادمة أو الاستعداد لمواجهة العواقب مع تزايد المزاعم بالتزوير.

وجاء في بيان صادر عن لجنة الانتخابات الباكستانية:"أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية تعليمات لجميع مفوضي الانتخابات الإقليميين والموظفين المشرفين بالإعلان عن جميع النتائج خلال النصف ساعة القادمة وإلا سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم".

وأغلقت مراكز الاقتراع عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي وأدى التأخير في إعلان النتائج إلى تفاقم المخاوف من التزوير.

وطلب المتحدث باسم حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" رؤوف حسن من لجنة الانتخابات الباكستانية التأكد من عدم التلاعب بالنتائج، وإلا "فلن نقبل النتائج".