الفلبين: إنقاذ رضيع وطفلة بعد أكثر من 48 ساعة من وقوع انهيار أرضي بجنوب البلاد

أعلن مسؤولون فلبينيون، اليوم الجمعة، عن إنقاذ طفلة (3 سنوات) ورضيع (شهران)، في أعقاب الانهيار الأرضين، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا وفقدان أكثر من 100 في جنوب البلاد.

وتم إنقاذ الطفلين الناجيين بعد مرور أكثر من يومين على وقوع الانهيار الأرضي الهائل في قرية في بلدة ماكاو في إقليم دافاو دي أورو على بعد نحو 965 كيلومترا جنوب مانيلا.

وقال المسؤول في وكالة إدارة الكوارث، إدوارد ماكابيلي، إنه تم العثور عليهما بعد أن قام رجال الإنقاذ بالحفر بين الأنقاض بشكل يدوي.

وقال ماكابيلي: "إنها معجزة كبيرة أن يتم إنقاذهما بعد مرور أكثر من 48 ساعة، كان من المتوقع بعد مرور كل هذا الوقت أننا لن نعثر على ناجيين على قيد الحياة".

وانتشل رجال الإنقاذ حتى الآن 15 جثة من الأنقاض من تحت الانهيار الأرضي، وأصيب 31 آخرون.

وتضرب الأمطار الغزيرة الناتجة عن الموسم المطير بشمال شرق البلاد والضغط المنخفض منطقة مينداناو بجنوب البلاد منذ أواخر يناير.

وتضرب الأمطار الغزيرة الناتجة عن الموسم المطير بشمال شرق البلاد والضغط المنخفض منطقة مينداناو بجنوب البلاد منذ أواخر يناير.

وبسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية تضرر أكثر من 812 ألف شخص، بما في ذلك 398 ألفا و158 شخصا اضطروا للفرار من منازلهم منذ 28 يناير، بحسب الوكالة الوطنية للكوارث.