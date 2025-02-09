تشيلسي يودع كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة من برايتون

أقصى برايتون ضيفه تشيلسي من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه عليه (2-1) مساء السبت، ضمن منافسات الدور الرابع.

وسجل هدفي برايتون كل من: جورجينيو روتر (12) وكاورو ميتوما (57)، فيما أحرز حارس مرمى أصحاب الأرض، بارت فيربروجن، هدف تشيلسي بالخطأ في مرماه (5).

وهاجم تشيلسي مرمى مضيفه منذ الدقيقة الأولى، عندما مرر جادون سانشو الكرة إلى كيرنان دوسبوري هال، الذي سدد من الجهة اليسرى في الشباك الجانبية من الخارج.

وافتتح البلوز التسجيل في الدقيقة الخامسة، عندما حاول فيربروجن إيعاد كرة عالية أرسلها بالمر، بيد أنه حولها بطريق الخطأ إلى مرماه.

وسرعان ما تمكن برايتون من معادلة النتيجة، في الدقيقة 12، حيث ارتقى جورجينيو روتر لكرة عرضية مرسلة من زميله فيلتمان، ليدكها برأسه في المرمى.

ولم يستطع قائد برايتون وقلب دفاعه، لويس دانك، إكمال اللقاء بسبب الإصابة، فشارك عوضا عنه آدم ويبستر.

وأسفر ضغط برايتون في الشوط الثاني عن هدف التقدم، في الدقيقة 57، عندما مرر جورجينيو إلى ميتوما، الذي واجه الحارس روبرت سانشيز، ورفع الكرة من فوقه لتتهادى إلى الشباك.

واقترب تشيلسي من إدراك التعادل، في الدقيقة 73، عندما سدد بالمر بيسراه، دون أن تجد كرته طريق المرمى.

وطالب برايتون بركلة جزاء، بعد لعبة مشتركة بين البديل البرازيلي جواو بيدرو، وظهير البلوز مالو جوستو، بيد أن الحكم أمر بمواصلة اللعب، في الدقيقة 77.

وفي الوقت بدل الضائع، اخترق مادويكي دفاع برايتون، متخطيا أكثر من لاعب في الجهة اليمنى، بيد أن المدافع فان هيكي أبعد محاولته في الوقت المناسب، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض (2-1).