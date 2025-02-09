 الأحد 9 فبراير 2025.. نشرة أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة - بوابة الشروق
الأحد 9 فبراير 2025 11:36 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الأحد 9 فبراير 2025.. نشرة أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة

سارة حمزة
نشر في: الأحد 9 فبراير 2025 - 11:10 ص | آخر تحديث: الأحد 9 فبراير 2025 - 11:10 ص

استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 9 فبراير 2025.

• جاءت الأسعار كالتالي:

واستقر سعر كيلو السمك البلطي يتراوح بين 72 إلى 76 جنيها للكيلو.
‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
‏‎وثبت سعر سمك البياض ليتراوح بين 110 إلى 160 جنيها للكيلو.
‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.
‏‎واستقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 140 جنيها.
وثبت سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 340 جنيها للكيلو.
‏‎واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 340 جنيها.
‏‎واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو. ‏‎
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.
‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 580 إلى 680 جنيها.
‏‎وثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 160 إلى 260 جنيها.
‏‎وثبت سعر السمك بوري ليتراوح بين 125 إلى 185 جنيها.
‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك