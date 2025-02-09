استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 9 فبراير 2025.
• جاءت الأسعار كالتالي:
واستقر سعر كيلو السمك البلطي يتراوح بين 72 إلى 76 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
وثبت سعر سمك البياض ليتراوح بين 110 إلى 160 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 140 جنيها.
وثبت سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 340 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 340 جنيها.
واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.
واستقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 580 إلى 680 جنيها.
وثبت سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 160 إلى 260 جنيها.
وثبت سعر السمك بوري ليتراوح بين 125 إلى 185 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.