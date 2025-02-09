نتنياهو بعد عودته من واشنطن: ترامب عازم على تنفيذ خطته الثورية في قطاع غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم ترحيبه الواسع باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقضي بالاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه، معتبرا أنه " ثوري".

وقال نتنياهو، لدى عودته إلى إسرائيل من زيارة أجراها لواشنطن، : "نحن متفقين علىضمان ألا يشكل قطاع غزة مجددا تهديدا لإسرائيل"، مضيفا أن "ترامب خرج برؤية مختلفة تماما وأفضل بكثير لإسرائيل، في مقاربة ثورية وخلاقة".- حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وأشار إلى أن "ترامب عازم على تنفيذ خطته"، مؤكدا أن محادثاته مع الرئيس الأمريكي تحمل إنجازات عظيمة يمكن أن تضمن أمن إسرائيل للأجيال القادمة.

وشدد على أن " الزيارة حقّقت إنجازات هائلة وتم الاتفاق على تنفيذ أهداف الحرب وعلى رأسها تصفية حماس ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تطبق اتفاقيات وقف إطلاق النار".

وأعلن نتنياهو، أنه " أعطى تعليمات بألا يقترب أحد من المنطقة الأمنية"، متوقعا من حركة حماس أن تفي بالتزاماتها ‌في اتفاق وقف إطلاق النار.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الأسبوع الماضي خلال زيارة لرئيس الوزراء الاسرائيلي إلى واشنطن، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.

وتتضمن دعوة ترامب، نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.