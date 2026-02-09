كشف ملابسات اعتداء ربة منزل على والدتها بالضرب في الشارع وسط الإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف ضباط البحث الجنائي بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اعتداء سيدة على والدتها بالضرب أثناء سيرهما في أحد شوارع المحافظة.

ووفقًا لمصدر أمني، الأحد، فإنه وعقب فحص الفيديو، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليها، ربة منزل، مقيمة في نطاق دائرة قسم شرطة باب شرق.

وبتقنين الاجراءات وسؤال المجني عليها أفادت بقيام نجلتها بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي "دون حدوث إصابات" وذلك حال سيرهما في أحد الشوارع بنطاق دائرة القسم.

وأضافت المجني عليها بأن ابنتها مهتزة نفسيًا و"سبق إيداعها داخل أحد المراكز الطبية المختصة" وأنها أودعتها ذات المركز عقب ارتكابها الواقعة، ولم تتهمها بشيء.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاعمال شئونها.